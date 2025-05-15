نواب المنطقة الغربية يدعون إلى تشكيل حكومة كفاءات وإطلاق مرحلة انتقالية

أصدر أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية بيانًا أعلنوا فيه دعمهم الكامل للمطالب المشروعة التي رفعها المواطنون خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها مدن غرب ليبيا، معبرين عن وقوفهم إلى جانب إرادة الشعب ورفضهم لما وصفوه بالفساد والانهيار المؤسسي في البلاد.

وأكد النواب في بيانهم أن “الحق في الحياة الكريمة والأمن والعدالة هو استحقاق لا يُساوم عليه”، محملين السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية “الفشل الذريع في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين”، داعين إلى الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين.

وطالب البيان بإطلاق مرحلة انتقالية عاجلة، تُشكل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة، تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بمشاركة شاملة.

كما شدد النواب على ضرورة فتح ملفات الفساد دون استثناء، واستعادة الأموال المنهوبة، وتعزيز الأمن من خلال دعم مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها الجيش والشرطة.

ودعا البيان إلى حوار وطني شامل يجمع مختلف القوى الوطنية لصياغة خارطة طريق تضمن استقرار البلاد، مؤكدين رفضهم الاستمرار في أي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب، ومناشدين المجتمع الدولي دعم التغيير الحقيقي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن “ثقة الشعب أمانة”، وأن النواب سيواصلون استخدام كل الوسائل الدستورية والقانونية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.