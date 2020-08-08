نواب طبرق يبحث ترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح

أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب المنعقد في طبرق يوسف العقوري، مباحثات مع مسؤولين أمريكيين برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللواء “ميغيل كوريا” والسفير الأمريكي السيد “ريتشارد نورلاند”.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، اليوم السبت، فقد تناولت المباحثات سُبل دعم الاستقرار في ليبيا والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح واستئناف تصدير النفط.

وجدد العقوري التأكيد على أهمية استقرار ليبيا لكافة دول المنطقة وعلى الدور الأمريكي لدعم مسيرة السلام، مشدداً على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، لافتاً إلى أهمية استئناف تصدير النفط بشرط أن تصرف عائداته بعدالة وشفافية ولصالح جميع الليبيين، وفق قوله.

بدوره أكد الجانب الأمريكي على أهمية دور المجلس لحل الأزمة وعلى دوره الرئيسي في الحوار السياسي وعلى ضرورة أن يعمل الليبيون معاً.