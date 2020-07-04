نواب طبرق يدعو إلى استئناف الحوار السياسي برعاية أممية

دعا مجلس النواب المنعقد في طبرق، اليوم السبت، إلى استئناف الحوار السياسي برعاية أممية.

جاء ذلك في بيان لأعضاء لجنة الحوار بالمجلس طالعته “عين ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هذه الدعوة تأتي في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الليبية واستناداً على احترام العملية الديمقراطية في ليبيا، ورفض أي أسلوب فرض الآراء والإملاءات من خلال التدخلات الأجنبية، والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين في إطار الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، بحسب البيان.

ونوه البيان بأن الوقت قد حان لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في حوار بناء وهادف في أسرع وقت ممكن.

كما حث المجلس الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع بتكليف مبعوث خاص للبعثة في ليبيا مستقل وقادر على حل الأزمة الليبية، وفقاً لنص البيان.