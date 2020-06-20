نواب طبرق يُرحب بتصريحات «السيسي»

رحب فتحي المريمي مستشار رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص ليبيا.

وقال المريمي في تصريحات لقناة “روسيا اليوم” اليوم السبت، إن مجلس نواب طبرق يُؤيد ما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد السيسي.

كما رحب بتأكيد السيسي على أن سرت وحقول النفط خط أحمر.

ونوه بأن أي تدخل مصري سيكون بدعوة من الشعب الليبي الذي تظاهر في عدة مدن دعما لتصريحات السيسي، موضحا أن أي تدخل سيكون تحت إشراف قوات حفتر وبترحيب شعبي، على حد وصفه وتعبيره.

هذا وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية، على حد زعمه.

جاء ذلك في تصريحات له خلال تفقده وحدات من القوات الجوية للجيش المصري في المنطقة العسكرية الغربية للبلاد.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السيسي قوله: “سيكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن دماء الشعب الليبي”.

وفي ذات الوقت، دعا الرئيس المصري إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وتوقف كل طرف على الخطوط الموجود فيها.

وقال السيسي، إن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، مشيرا إلى أن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن سرت والجفرة خط أحمر، حسب قوله.