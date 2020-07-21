نواب طبرق يُشدّد على التمسك بالحل السياسي

شدّد مجلس النواب المنعقد في طبرق، على التمسك بالحل السياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في بيان للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها للتقارير الواردة باستمرار التحشيد العسكري حول مدينة سرت.

وشدّدت اللجنة على التمسك بالحل السياسي ومبادرة رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، ورفضها للحلول العسكرية.

كما أكدت اللجنة على ضرورة التوصل بشكل سريع إلى آلية لتوزيع عائدات النفط بعدالة وشفافية وهو ما سيفتح الباب لعودة تصدير النفط ولصالح جميع الليبيين، مشيرةً إلى أن التصعيد العسكري في المنطقة سيعرقل ذلك، بحسب البيان.

هذا وحذر مجلس نواب طبرق من عواقب الانجرار للاقتتال في سرت والجفرة، وأن ذلك سيجر البلاد إلى حرب طويلة ودامية، ستصرب الأمن والاستقرار في كامل المنطقة وسيكون لها تداعيات خطيرة على دول المنطقة، وفقاً لنص البيان.