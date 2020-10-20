نواب طبرق يُناقش تطورات الحوار السياسي وسُبل إنهاء الأزمة

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المنعقد في طبرق عبدالله بليحق، بأن المجلس النواب استأنف جلسته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة.

وناقشت الجلسة قانون إعادة جامعة السيد محمد بن علي السنوسي التي تم الغاؤها إبان النظام السابق.

وأضاف بليحق بأنه بعد تلاوة مواد هذا القانون ومداولته تم التصويت على إقرار قانون إعادة جامعة محمد بن علي السنوسي.

كما ناقش مجلس النواب في جلسة اليوم القانون الخاص بجهاز الأمن الداخلي وبعد تداول ومناقشة القانون تم الاتفاق على إعادة القانون إلى اللجنة التشريعية لإجراء بعض التعديلات الخاصة بمواد القانون.

وقال بليحق إن الجلسة ناقشت تطورات الحوار السياسي وسُبل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا والحوارات الجارية خلال هذه الفترة من أجل الوصول إلى حل يُفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية وبذلك عُلِقت جلسة اليوم.