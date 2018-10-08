نواب عن المنطقة الغربية يُطالبون السراج باحترام الاتفاق السياسي

وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع بالتأكيد على المضي قدماً في خطوات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيدها، داعياً مجلس الدولة الإستشاري للإيفاء بتعهداته التي تضمنها بيانه الصادر مؤخراً حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وللتعاطي الإيجابي مع ما عرضه مجلس النواب من مبادرات بذات الخصوص وذلك انطلاقا من أن مصلحة الوطن.
هذا وطالب النواب المجتمعون من المجلس الرئاسي أن يحترم الاتفاق السياسي الذي أتى به لسدة الحكم، حيث أن ما يقوم به حالياً من خطوات لإعادة تكليف حكومة جديدة خارج الاتفاق السياسي هي مناورة سياسية لا مبرر لها ولا طائل إيجابي من وراءها ، ولن تزيد الوضع بالبلاد إلا تأزماً واستمراراً لحالة الانقسام القائم حسب نص البيان.
لن تعمر ليبيا الا بموت احمد قذاف الدم وعلى الكيلاني وسيف الاسلام والعبد عبدالله السنوسي الذين يعملون على تمويل القذاذفة ورفلة والمقارحة يعملون على قلب الرآي العام ضد ترهونة ويعملون بشكل سري مع جميع الجماعات الارهابية الدولية لأتفاق ورعاية المخايرات البريطانية – المخابرات العسكرية الاسرائيلية بدعم حلف الناتو والخطة الموضوعة الان التي يعملون عليها من أجل تدمير ترهونة … لقد دخل الى مدينة ترهونة اعداد كبيرة من الجواسيس والعملاء المنتشرون داخل ترهونة لدراسة بشكل كامل ويعملون على تفكيكها وضربها من الداخل … بينما تعمل المخايرات البريطانية – المخابرات العسكرية الاسرائيلية – حلف الناتو على جلب جيوشهم الارهابية من سوريا والعراق… قراءة المزيد ..