نواب ليبيا يواصلون مشاركتهم الفاعلة في جلسات البرلمان الإفريقي

يواصل أعضاء مجلس النواب الليبي، النواب يوسف الفاخري، سالم قنان، عبدالقادر يحيى، صالح قلمة، وأسماء الخوجة، مشاركتهم في جلسات البرلمان الإفريقي المنعقدة بمدينة ميدراند في جنوب أفريقيا.

شهد اليوم مناقشة ورقة مقدمة من اللجنة الدائمة بالاتحاد الإفريقي المعنية بالعدالة وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا والمهجر، بمشاركة رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي.

تركزت المناقشات على ضرورة دعم قضايا العدالة عالمياً، والوقوف مع دول وشعوب القارة الإفريقية في المطالبة باعتراف الدول المستعمرة بالانتهاكات التي ارتكبتها ضد حقوق الإنسان.

كما تم التطرق للدور البارز الذي تضطلع به المحكمة الإفريقية في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان بالقارة، مع تأكيد دعم البرلمان الإفريقي، كأحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، لعمل المحكمة وكل أحكامها.