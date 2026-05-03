نواب ليبيون يتولون مناصب قيادية بـ«البرلمان الإفريقي»

شارك عضو مجلس النواب، عضو لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات بالبرلمان الأفريقي، سالم قنان، في اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم السبت بمدينة ميدراند في جمهورية جنوب أفريقيا، ضمن أعمال البرلمان الأفريقي.

واستعرض الاجتماع الأول للجنة، عقب انتخاب رئاستها الجديدة، أعمال اللجنة في الفترات السابقة، كما جرى الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية إلى عدد من الدول التي تشهد نزاعات، في إطار متابعة الأوضاع وتعزيز جهود التسوية.

وفي سياق متصل، انتُخب عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الأفريقي، صالح قلمة، رئيسًا للجنة القواعد والامتيازات والانضباط بالبرلمان الأفريقي، وذلك خلال الدورة الاستثنائية من دور الانعقاد السابع، المنعقدة في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.

كما شارك عضو مجلس النواب وعضو البرلمان الأفريقي، عبدالقادر حسن يحيى، بصفته مقررًا لمجموعة إقليم الشمال، في اجتماع مكتب هيئة الرئاسة الجديد بالبرلمان الأفريقي مع مكاتب المجموعات البرلمانية الإقليمية، حيث ناقش الاجتماع توزيع المناصب داخل مكاتب اللجان.

وتأتي هذه المشاركات ضمن الحضور الليبي الفاعل داخل مؤسسات البرلمان الأفريقي، والمساهمة في أعماله التنظيمية والرقابية، إضافة إلى دعم مسارات التعاون بين المجموعات الإقليمية داخل القارة.

هذا ويشهد البرلمان الأفريقي خلال هذه الدورة إعادة تشكيل لعدد من لجانه ومكاتبه القيادية، في إطار تنظيم العمل المؤسسي وتفعيل دور البرلمانيين الأفارقة في معالجة القضايا الإقليمية، خاصة الملفات المرتبطة بالنزاعات وتعزيز الاستقرار في القارة.