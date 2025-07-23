نواب ليبيون يشاركون باجتماعات «لجان البرلمان الإفريقي» لمناقشة قضايا التعليم والسياحة والتشريعات البيئية والتكنولوجيا

شارك عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، بصفتهم أعضاء في البرلمان الإفريقي، في اجتماعات لجان متخصصة عقدت بمقر البرلمان الإفريقي، تناولت ملفات حيوية تتعلق بالتنمية المستدامة والتعليم والذكاء الاصطناعي وحماية البيئة والسياحة الثقافية.

ففي لجنة التعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية، شاركت أسماء الخوجة، حيث افتتح الاجتماع باعتماد جدول الأعمال وتقديم الأعضاء الجدد، تلاه عرض من مجلس السياحة الإفريقي استعرض الهيكل التنظيمي للمجلس، وأنشطته الهادفة إلى دعم التراث والثقافة والمواقع الأثرية في القارة.

ودعت رئيسة مجلس السياحة الإفريقي إلى ضرورة إصدار تشريعات داعمة من البرلمان الإفريقي لتعزيز عمل المجلس وتوسيع أثره.

وفي سياق متصل، شارك يوسف الفاخري، عضو مكتب هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي، في اجتماع لجنة الاقتصاد الريفي والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون النموذجي الخاص بالتربة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المقبلة.

كما بحثت اللجنة آليات إعداد قانون نموذجي حول التغير المناخي، حيث أُعطي الضوء الأخضر للمكتب القانوني لصياغة مسودة أولية تُعرض لاحقًا على اللجنة، إضافة إلى مراجعة تقرير المشاركة السابقة في قمة التغير المناخي والاستعدادات للمشاركة في القمة القادمة.

من جهته، حضر النائب عبدالقادر يحيى اجتماع لجنة النقل والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، حيث ناقشت اللجنة تقارير حول قمة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والخصوصية، كما استعرضت تطورات الصحة الرقمية والتصنيع الذكي في أفريقيا.

وأوصت اللجنة بضرورة دعم التشريعات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وأخلاقي، ووضع أطر قانونية لحماية البيانات، إلى جانب تعزيز التمويل للبنية التحتية الرقمية وتشجيع التعليم والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة الليبية النشطة في إطار دعم مؤسسات الاتحاد الإفريقي والعمل البرلماني المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي والاستجابة لتحديات التنمية والتحديث في القارة.