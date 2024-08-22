نواقل البنزين تصل طرابلس ومصراتة والزاوية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط رسو ثلاث نواقل في كل من طرابلس ومصراتة والزاوية محملة بـ 90 مليون لتر من البنزين.

وقالت الشركة: “رسو الناقلة “أنوارافريقيا” بحمولة 30 مليون لتر مكعب من مادة البنزين بميناء طرابلس البحري، وسوف تباشر عمليات الضخ لسيارات النقل لتزويد المحطات مباشرة من الرصيف، وفي انتظار وصول الناقلة (سبيرتا) لميناء مصراته محملة بحوالي 25 مليون لتر مكعب من مادة البنزين، وجاري الآن تفريغ حمولة الناقلة (أشا) المحملة 40 مليون لتر مكعب من البنزين في ميناء الزاوية النفطي”.

#عاجل رسو الناقلة #أنوار_افريقيا بحمولة 30 مليون لتر مكعب من مادة البنزين بميناء طرابلس البحري، وسوف تباشر عمليات الضخ… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤