نوبل الاقتصاد 2025.. ثلاثي من العلماء يتشاركون الجائزة

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم عن منح جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2025 للبروفيسور جويل موكير، والبروفيسور فيليب أغيون، والبروفيسور بيتر هويت، تقديراً لإسهاماتهم في فهم دور الابتكار والتقدم التكنولوجي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وتم تكريم الاقتصاديين الثلاثة عن أعمالهم التي تركز على تفسير النمو الاقتصادي من خلال الابتكار، فقد حدد جويل موكير الشروط الأساسية لتحقيق النمو المستدام عبر التقدم التكنولوجي، بينما طور فيليب أغيون وبيتر هويت نظرية “النمو المستدام من خلال التدمير الخلاق”، والتي تركز على كيف يمكن للتقدم التكنولوجي أن يؤدي إلى تجديد الصناعات وخلق فرص اقتصادية جديدة.

خلفية عن الفائزين

* جويل موكير، البالغ من العمر 79 عاماً، هو أستاذ في جامعة نورث وسترن في ولاية إلينوي الأمريكية.

* فيليب أغيون، 68 عاماً، يشغل مناصب تدريسية مرموقة في كوليج دو فرانس، معهد INSEAD، وكلية لندن للاقتصاد.

* بيتر هويت، 78 عاماً، هو أستاذ في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية.

هذا وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية (حوالي 990 ألف دولار أمريكي)، حيث سيحصل البروفيسور موكير على نصف المبلغ، بينما يتقاسم البروفيسور أغيون والبروفيسور هويت النصف الآخر.