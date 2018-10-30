«نوت 9» يتربع على عرش أفضل الهواتف الذكية في العالم

كشفت هيئة حماية الجودة في روسيا عن تقييم جديد لأفضل الهواتف التي ظهرت في الأسواق في العامين الحالي والفائت.

حيث جاء أفضل الهواتف بالنسبة لتقييم الخبراء “جالكسي نوت 9” الذي أطلقته سامسونغ مؤخراً، فوفقا لهم، يحوي هذا الجهاز أفضل كاميرا أساسية، وواحدة من أحسن الشاشات المطروحة، فضلاً عن معالجه الممتاز، وذاكرة وصوله العشوائي الكبيرة.

أما بالنسبة للمرتبتان الثانية والثالثة في التصنيف فاحتلهما هاتفا “iPhone XS Max” و”iPhone XS” اللذان أطلقتهما آبل الخريف الجاري.

وفي المراتب الـ 10 الأولى جاءت أيضا هواتف غالاكسي (S9 و+S9 و+S8) من سامسونغ، وهاتف “8 Plus” من آبل، و”Huawei P20 Pro” الذي زود بواحدة من أفضل كاميرات الهواتف الموجودة حالياً والكثير من التقنيات المتطورة.