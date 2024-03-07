نورا المطروشي ..أول عربية تنال شارة رواد الفضاء في ناسا

باتت الإمارتية نورا المطروشي، أول عربية تنال شارة رواد الفضاء المحترفين في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، بعدما خضعت لتدريب مكثف دام سنتين.

وقالت المطروشي المولودة عام 1993 في الشارقة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن شغفها بدأ عندما أجرت إحدى معلماتها محاكاة لرحلة إلى القمر في صفّها المدرسي، حيث دخل التلاميذ أولاً إلى ما يشبه خيمة كبيرة نُصبت وسط الصف لتكون بمثابة مركبة فضائية، وعند الخروج منها، كان كل شيء مغطى بملاءات رمادية، وكانت الأضواء مطفأة، موضحة أنها قررت منذ ذلك اليوم أنها تريد الذهاب إلى سطح القمر.

وسبق لنساء عربيات أخريات أن شاركن في مهمات فضائية. ففي العام 2022، شاركت المصرية سارة صبري في مهمة لشركة “بلو أوريجن” الخاصة، أتاحت لها تجربة انعدام الوزن لبضع دقائق، وفي العام الفائت، ذهبت العالمة السعودية ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية لأيام عدة في إطار مهمة خاصة.

وشاركت المطروشي، على مدى سنتين في برنامج تدريبي مكثف إلى جانب عشرة أميركيين، وذلك بفضل تعاون بين ناسا ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وخلال هذا الأسبوع، بات جميعهم رسمياً رواد فضاء في حفلة تخرج أقامتها ناسا في هيوستن بتكساس.

وتعتزم ناسا إرسال رواد فضاء إلى القمر ضمن برنامج “أرتيميس”، وبناء محطة فضائية في المدار حول القمر تحمل اسم “غايتواي”.

وتقول نورا المطروشي، الحائزة شهادة في الهندسة الميكانيكية، والتي عملت في مشاريع لشركات النفط، “أريد أن تعود البشرية إلى القمر، وأن تذهب إلى أبعد من القمر، وأرغب في أن أكون جزءا من تلك المهام”.