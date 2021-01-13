نورلاند: أعضاء ملتقى الحوار لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن السفير نورلاند قوله: “أتمنى لأعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي التوفيق في اجتماعهم هذا الأسبوع في جنيف والذي يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية”.

وأضاف: “لدى أعضاء اللجنة القدرة على وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية”.

وأشار نولاند إلى أنه “لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام.. كما لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير”.

واستطرد السفير الأمريكي: “غير أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك لن تدوم إلى الأبد”.