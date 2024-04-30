نورلاند: إعادة افتتاح السفارة في طرابلس قريباً

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.

وتناول اللقاء مستجدات العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا، ومستجدات ملف المصالحة وعدداً من الملفات الثنائية، وذلك بحسب بيان المجلس الرئاسي.

وأكد المبعوث الامريكي سعي بلاده على إعادة افتتاح السفارة في طرابلس قريباً واستئناف العمل من ليبيا.

وأكد النائبان تمسك الرئاسي بإنجاح العملية السياسية في ليبيا، وكسر الجمود الحالي، عبر الوصول لتوافقٍ على القضايا الخلافية بين الأطراف السياسية، والوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

كما تناول اللقاء مستجدات ملف المصالحة الوطنية ، وعبر المبعوث الامريكي، عن استمرار الاهتمام بدعم ملف المصالحة، مثمناً التقدم الذي تحقق في هذا المسار عبر المجلس الرئاسي.