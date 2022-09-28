نورلاند: اجتماعاتي في نيويورك ركّزت على إيجاد حل للنزاع في ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أنّ مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة ركزت على إيجاد حل للنزاع في ليبيا.

وأعرب نورلاند عن آمله في أن يتوصل قادة العالم الذين يعملون مع القادة الليبيين لحل في ليبيا، وإدارة الموارد وأنّ المحاسبة ستكون دون شك جزءا من هذه العملية

وأوضح نورلاند أنّ ديوان المحاسبة يلعب دورا مهما في ممارسة المراقبة والمراجعة على موارد ومصاريف الحكومة، لافتا إلى أنّ الليبيين يعولون على ديوان المحاسبة لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية.

وشدد نورلاند على أنه مع إعادة استئناف إنتاج النفط الذي يحقق عوائد عالية المستوى، وأنّه لا بد من وضع نظام مراجعة قوية، قائلا إنّ واشنطن تساند جهود مناهضة الفساد وتعزيز جهود المحاسبة في نظام الحكومة في ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات.