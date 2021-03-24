نورلاند: استمرار التقدم السياسي يمكن أن يُؤدي إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة

تقدم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالشكر لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على لقائه اليوم بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على فيسبوك، عن نورلاند قوله: “تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة محمد علي عبد الله للتباحث حول طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغاية تحسين حياة الليبيين.. وتدرك الولايات المتحدة أهمية تنويع الاقتصاد الليبي:.

وأضاف السفير: “وشعر المشاركون في هذا الحدث بالارتياح عند سماعهم رئيس الوزراء يُعرب عن التزامخ بجعل ليبيا وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، رغم إدراكهم بأن هذا الأمر سيتطلب استقرارا وبيئة مواتية للأعمال.. إنّ الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوّج بالانتخابات في 24 ديسمبر 2021 هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا”.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ؛ اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع الغرفة التجارية الامريكية الليبية والمبعوث الخاص من ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية محمد علي عبدالله، ومسؤول التعاون الدولي برئاسة الوزراء طاهر باعور، والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والعديد من الشركات الأمريكية.

وقال نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية أحمد الغزالي، اإن الشركات الأمريكية التي حضرت الاجتماع أبدت رغبتها واستعدادها للتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي في مجالات الكهرباء والصحة وميكنة المدفوعات (الدفع بالبطاقات الإلكترونية بدلا عن النقود الورقية).

وأكد أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيكون هناك عودة للشركات الأمريكية التي أبدت رغبتها في الحضور والتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي من أجل تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل، وفق قوله.