نورلاند: الحل السلمي يبدأ بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا.

جاء ذلك على لسان السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن السفير نورلاند تحدث مع عقيلة صالح حول دعم سيادة ليبيا وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملياتها على الصعيد الوطني، والتوصل إلى حلّ سلمي تفاوضي للصراع الليبي بدءًا بتهدئة الوضع حول سرت والجفرة.

وأكّد السفير رفض الولايات المتحدة لكافة التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ودعمها الكامل للحوار الذي تيسّره الأمم المتحدة.