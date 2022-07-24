نورلاند: الخلاف على الشرعية لا يمكن حلّه إلا بالانتخابات

أجرى سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مكالمات هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع كلّ من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي باشاغا وسماع أنّ كلا القياديين يلتزمان بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة”.

وأضاف نورلاند: “لقد نقلت مخاوف عميقة من جانب السيد باشاغا من أنّ حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد، بما في ذلك من قِبل الجماعات المسلحة، كما نقلت مخاوف السيد الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها مزعزعة للنظام العام”.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن أساس الخلافات بين الأطراف هو موضوع الشرعية الذي لا يمكن حلّه إلاّ من خلال الانتخابات.

وأردف قائلاً: “ناقشنا في كل مكالمة الخطوات الممكنة التي يمكن اتخاذها لاستعادة الزخم نحو الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.