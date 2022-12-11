«نورلاند»: «الدبيبة» رئيس مؤقت للحكومة ولاحاجة لفريق آخر مؤقت

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، إنهم يعتبرون عبد الحميد الدبيبة رئيسًا مؤقتًا للحكومة، وإن ليبيا ليست بحاجة إلى فريق آخر من الوزراء المؤقتين.

وأوضح نورلاند لصحيفة أفريك أنّ الدبيبة ليس وحده من يرغب في إجراء الانتخابات فالجميع يرغب في رؤية المزيد من التقدم، مشيرا إلى دور مجلسي النواب والأعلى للدولة والجهات الفاعلة الأخرى.

وأكد نورلاند، أنّ إلغاء انتخابات 24 ديسمبر 2021، مثلت خيبة أمل هائلة لكل من له مصلحة في إجرائها، مشددا على أنّ الدرس المستفاد من تلك التجربة هو أنّ جميع القادة يجب أن يلتزموا بقبول نتائج التصويت، حتى لو لم يفوزوا.

وذكر نورلاند أنّ القادة الأفارقة لديهم فهم كبير للوضع الليبي، ولديهم مصلحة في رؤية تهدئة الصراع الإقليمي، وأنّه يمكن للاتحاد الإفريقي أن يلعب دورا في كسر ما وصفه بالمأزق في ليبيا.

وأشار نورلاند إلى جهود الاتحاد الإفريقي مع المجلس الرئاسي، من خلال ملتقى المصالحة الوطنية الذي يمكن أن يجمع بين الأطراف المتصارعة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لهذا المنتدى.