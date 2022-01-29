نورلاند: الليبيون يُواجهون تحدي إرجاع الانتخابات إلى مسارها

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن التحدي الذي يواجهه الليبييون الآن هو إرجاع الانتخابات إلى مسارها، والتي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي وتم تأجيلها لعدة أسباب.

وفي مقابلة مع شبكة “CNN”، نوه نورلاند إلى أن الأخبار الجيدة هي أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه منذ أكثر من سنة مازال صامداً، لافتاً إلى أن ليبيا الآن في مرحلة سلام.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن هنالك جهود تقودها البعثة الأممية والمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، لوضع الأمور على المسار الصحيح حتى يتم إجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي تم تحديده عن طريق لجنة الحوار السياسي العام الماضي، موضحاً أن هذا الإطار الزمني سينتهي بنهاية شهر يونيو القادم.

وأضاف نورلاند: “3 ملايين شخص.. يمثلون نصف عدد السكان تقريبا قاموا بالتسجيل ويريدون الانتخابات، وهم محبطون لتأجيل الانتخابات، وأي من القيادات السياسية الليبية الذين يُماطلون هذه العملية، يدركون أنهم مساءلون من الشعب بسبب تأخير هذه العملية”.

وتابع: “أعتقد أن هنالك عملية واقعية واحتمالية إجراء الانتخابات بنهاية يونيو.. إذا ما قام المسؤولون بالتنازلات الضرورية.. الأمم المتحدة تقود عمليات نقاش مكثفة للوصول إلى تلك النتيجة.. كما أن الضغط الذي يُشكله قرابة 3 ملايين من الليبيين الذين يرون أن الانتخابات هي المفتاح للمضي قدماً.. وإنعاش الاقتصاد وحماية الحدود وحتى لا تكون بلادهم معبراً للإرهابيين والمهاجرين غير القانونيين.. التحدي في عدم وضع تاريخ محدد دون الالتزام به ما يفقده المصداقية وهو ما قد يجعل الليبيين يفقدون إيمانهم بالعملية مجملاً”.