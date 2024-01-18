نورلاند: المصالحة الوطنية ضرورة لتحقيق السلام في ليبيا

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير” ريتشارد نورلاند” أن تحقيق المصالحة الوطنية ضروري لتحقيق السلام المستدام في ليبيا ، معربا عن ً تطلع واشنطن لـ دعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية.

وقال نورلاند في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس” مساء أمس: “لقد تابعت باهتمام الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة المقرر عقده في ربيع هذا العام”، في إشارة إلى الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في زوارة يومي 14 و15 يناير الجاري.

وأضاف نورلاند “إن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية”.