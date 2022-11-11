«نورلاند»: النواب والدولة متواجدون في السلطة من 7 سنوات ولم يتوصلوا إلى توافق

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أنّ حل أزمة الصراع على السلطة لا يمكن أن يأتي إلا عبر الانتخابات.

نورلاند في مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بالعاصمة طرابلس، طالب القادة الليبيين بضرورة التركيز على القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات بدل الاهتمام بالمرحلة الانتقالية.

واعتبر نورلاند أن وجود حكومتين في البلاد مسألة معقدة لا يمكن حلها إلا عبر الانتخابات، وأنّ مجلسي النواب والأعلى الدولة لديهم أكثر من 7 سنوات في السلطة ولم يتوصلوا إلى توافق حتى الآن.

ولفت نولارند إلى أنّهم يترقبون اجتماع المجلسين لوضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات، محذرا من أنّ الوضع الراهن غير مستدام، وأنّ الولايات المتحدة قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية.