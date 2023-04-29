نورلاند: الوضع الإقليمي يؤكد أهمية بناء جيش موحد في ليبيا

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة، في مدينة شتوتغارت الألمانية، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، ونائبه المسؤول عن التواصل المدني العسكري السفير يونغ.

ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر عن نورلاند قوله: “إن تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، التنمية، والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادرا على حماية السيادة والاستقرار في ليبيا.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند دعم كل من الولايات المتحدة والكونغو بقوة جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للجمع بين القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات مبكرة لتوحيد البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على حسابها بتويتر، إن السفير نورلاند أبلغ رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو ووزير الخارجية غاكوسو عن تقديره لقيادتهم في دعم المنتدى الوطني للمصالحة الليبية.

كما اتفق الجانبان على الحاجة الملحة للإسراع بتحقيق استقرار ‎ليبيا، واستعادة سيادتها وتأمين حدودها في ظل التهديدات المتزايدة لأمن المنطقة.