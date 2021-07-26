نورلاند: الولايات المتحدة ستظل داعماً رئيسياً لليبيا في كل المجالات

أثنى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على توقيع الاتفاقية الرائدة لتطوير الشبكة الوطنية للتراسل بين شركة هاتف ليبيا مع شركة “انفنيرا” الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن نورلاند قوله، إن الولايات المتحدة ستظل داعما رئيسيا لليبيا في كل المجالات وتسعى لأن تكون شريك اقتصادي قوي.

وأضاف نورلاند: “نرى بأن ليبيا تتجهز لاستقبال الأعمال بما في ذلك الأمريكية منها بسبب الاستقرار السياسي المتزايد والعملية السياسية”.

وأكد السفير الأمريكي في كلمه خلال حضوره التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم بطرابلس؛ وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي الساعي إلى ‎الديمقراطية والرخاء ومستقبل مستقر.

(2/2) السفير نورلاند في #طرابلس: "هذا مثال يبيّن كيف أنّ تحسين الاستقرار والتقدم السياسي المستمر يمكن أن يؤدّي إلى خلق وظائف ومنافع اقتصادية للشعب الليبي". #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) July 26, 2021