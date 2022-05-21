نورلاند: سنواصل دعم ليبيا لاستكمال الانتقال إلى الدولة الديمقراطية 

التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الجمعة، في تونس، عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، لبحث الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “كان من دواعي سروري سماع أفكار نصيّة حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط”.

وأضاف نورلاند: “ستواصل الولايات المتحدة دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة”.