نورلاند: سنواصل مساعدة ليبيا لتطوير قدراتها في أمن الحدود

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن بلاده ستواصل مساعدة ليبيا لتطوير قدراتها في أمن الحدود.

جاء ذلك خلال لقائه وتهنئته لمجموعة تتكون من عشرين ضابط ليبي من الجمارك والجوازات ومكافحة الإرهاب شاركوا في ورشة تدريب على مكافحة التهريب جرت في تونس العاصمة، من خلال برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود بالسفارة الأمريكية.

وقال السفير نورلاد إنّ “الحفاظ على السيطرة على الحدود الوطنية ضدّ المهرّبين والمتاجرين بالبشر والإرهابيين المحتملين هو وظيفة حيوية لأي دولة، ويسرّ الولايات المتحدة مساعدة ليبيا في تطوير قدراتها في هذا المجال المهم”.