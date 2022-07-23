«نورلاند»: سيتم محاسبة المسؤولين عن التأجيج المسلح في مصراته

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن الاشتباكات المسلحة في مدينة مصراته تظهر الاحتمال الخطير بتصاعد العنف مشددا على محاسبة المسؤولون عن هذا التأجيج.

وحثّ “نورلاند” في بيان رسمي على -حساب السفارة في تويتر- السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح، مؤكدا على محاسبة المسؤولين عن هذا السناريو المبني على الجهود المسلحة لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه.

وطالب وفق البيان- القادة السياسيين في ليبيا تبني مساراً متفق عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية لخدمة مصالح جميع الليبيين