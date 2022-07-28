«نورلاند»: كل يوم يمرّ بدون اتفاقات وإجراء انتخابات في ليبيا يشكل تهديدًا

قال المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن بلاده تواصل دعمها للانتخابات ومحاسبة القادة وفق مطالب غالبية الليبيين.

وشدد “نورلاند” خلال اجتماعه مع رئيس الأركان العامة ركن أول محمد الحداد على أهمية وضع اللمسات الأخيرة للتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كخطوة حيوية لإرساء الشرعية الكاملة للحكومة الليبية.

كما بينّ “نورلاند” أنه استخدم وصف “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك” قبل عام لأهمية الإسراع في تأسيس قاعدة للانتخابات، لافتا إلى أن الوضع الحالي بات لا يُحتمل.

وأشار إلى أن ليبيا تجنبت صراعًا أوسع نطاقًا بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومصراتة، واصفا إيها بـ “حسن الحظ”.