نورلاند: لا تزال ليبيا بحاجة إلى الحوار

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن هناك فهمًا مشتركًا لأهمية إيجاد سبل لاستعادة الزخم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نقله حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة “إكس” أثناء مغادرته ليبيا، وذلك بعد يومين من الاجتماعات مع القادة الليبيين.

وأضاف نورلاند: “لا تزال ليبيا بحاجة إلى حوار حول الشفافية والمساءلة في توزيع عائدات النفط، وتعزيز أمن الحدود، وضمان سيادة ليبيا”.

وأردف: “ويظل التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات تقبل نتائجها جميع الأطراف الرئيسية هو مفتاح استقرار ليبيا”

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

هذا وكثف المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، لقاءاته بالأطراف السياسية الليبية، وكانت الساعات الأربع والعشرين الماضية، حافلة في باللقاءات، تحت عنوان بارز “جهود الدفع بالعملية السياسية”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "بعد يومين من الاجتماعات مع القادة الليبيين، أعتقد أن هناك فهمًا مشتركًا لأهمية إيجاد سبل لاستعادة الزخم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة. لا تزال #ليبيا بحاجة إلى حوار حول الشفافية والمساءلة في توزيع عائدات النفط، وتعزيز أمن الحدود، وضمان… pic.twitter.com/bCVmFl5CcU — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) June 24, 2024