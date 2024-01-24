نورلاند: مستقبل ليبيا يعتمد على قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أمس الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند استراتيجية المؤسسة لزيادة الإنتاج ورؤيتها باتجاه بخصوص الحفاظ على البيئة والتغيير المناخي.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن نورلاند قوله في تغريدة على منصة إكس: “كانت فرصة جيدة يوم أمس للنقاش مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ،حول استراتيجية الزيادة في الإنتاج، حيث يعتمد مستقبل ليبيا الاقتصادي على قطاع الطاقة ويجب حماية قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على المحافظة على الإنتاج وتنميته”.

وأشاد السفير نورلاند بتطلع المؤسسة نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، واستراتيجيتها الجديدة لتخفيض انبعاث الكربون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

وعبر نورلاند عن تطلع الولايات المتحدة إلى التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التغير المناخي.