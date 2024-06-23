«نورلاند» و«خوري» يبحثان تشكيل حكومة موحدة في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 23 يونيو 2024 - 23:09 نُشر: الأحد، 23 يونيو 2024 - 23:09
ليبيا
السفارة الأمريكية
دعم الولايات المتحدة لجهود بعثة الأمم المتحدة

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا ستيفاني خوري.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “تحدثنا عن دعم الولايات المتحدة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة ووضع مسار موثوق نحو الانتخابات الوطنية”.

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