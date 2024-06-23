«نورلاند» و«خوري» يبحثان تشكيل حكومة موحدة في ليبيا

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا ستيفاني خوري.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “تحدثنا عن دعم الولايات المتحدة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية تهدف إلى تشكيل حكومة موحدة ووضع مسار موثوق نحو الانتخابات الوطنية”.

كما التقيتُ اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص السفير نورلاند والقائم بالأعمال بيرندت. تبادلنا وجهات النظر حول الوضع السياسي في ليبيا واتفقنا على أهمية اتخاذ موقف دولي موحد للتغلب على المأزق الراهن وتسهيل عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها الليبيون. pic.twitter.com/0OrsZ76Cbw — Stephanie Koury (@stephaniekoury1) June 23, 2024