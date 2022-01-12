«نورلاند» و«عقيلة» يُناقشان تطورات العملية الانتخابية

ناقش سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع عقيلة صالح بصفته رئيس مجلس النوّاب، الخطوات التالية في العملية الانتخابية.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله، إن الخطوات التالية تعتمد على القادة الليبيين.

وأشار نورلاند إلى الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في غضون 18 شهرًا من الإطار الزمني لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

في غضون ذلك، أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، في مكالمة هاتفية بينهما، على أهمية متابعة جميع الخيارات للحفاظ على زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتلبية رغبة الليبيين لممارسة حقهم في التصويت.

وأكّد المنفي على ضرورة المحافظة على الزخم الشعبي المنادي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مطالبا مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، بعيدا عن أي صراعات سياسية.

وثمّن نورلاند، جهود المجلس الرئاسي، في توحيد المؤسسة العسكرية، والاقتصادية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، وجهود المجلس في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.