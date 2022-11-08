«نورلاند» يؤكد على أهمية وضع اللمسات الأخيرة لإجراء الانتخابات

أعرب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عن تطلعه إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة التي تمكن القادة السياسيين والمؤسسات الليبية من الاتفاق على خارطة طريق موثوقة؛ لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك عقب لقاء السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقال نورلاند إّ ليبيا قادرة فنيا على إجراء الانتخابات وإن الإرادة السياسية فقط هي ما ينقص لإجرائها، مؤكدا على أهمية وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة دستورية والانتقال بسرعة نحو الانتخابات.