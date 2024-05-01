نورلاند يبحث الملف الليبي مع سفيري تركيا وقطر

عقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند الثلاثاء، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت.

وقال السفير نورلاند – بحسب الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على منصة “X” “عقدنا أنا والقائم بالأعمال برنت اجتماعا مفيدا للغاية مع السفير يلماز، وناقشنا دعم الولايات المتحدة وتركيا للعملية السياسية للأمم المتحدة نحو إجراء انتخابات، ورغبتنا في رؤية تقدم على المسارين الأمني والاقتصادي”.

وهنأ السفير نورلاند ليبيا وتركيا على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية، مشيرا إلى أن الخطوة هي علامة على الاستقرار في البلاد.

في سياق متصل بحث نورلاند، مع السفير القطري خالد الدوسري، دعم العملية الانتخابية في ليبيا.

وذكرت السفارة الأمريكة على منصة “إكس” أ، اللقاء جرى أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت. وأكد نورلاند، أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الإقليميون في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على تجاوز المأزق السياسي، ووضع خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.