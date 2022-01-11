«نورلاند»: يجب استعادة زخم الانتخابات بعد تأجيلها

قال السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّه تحدث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على نقل دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تأجيلها.

وأوضح نورلاند أنّه أكد للمشري خلال مكالمة هاتفية، استعداد حوالي 3 مليون ليبي للإدلاء بأصواتهم ووصف الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق بسرعة على خارطة طريق بأنها تمنح ثقة الليبيين بأن الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن.

وأعرب نورلاند عن دعم الولايات المتحدة لأية عملية من شأنها أن تمنح الليبيين سلطة منتخبة قوية وموحدة وذات سيادة بما يستحقون.

من جانبه, ذكر رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، أنّه أكّد للسفير الأمريكي على ضرورة المضي نحو العملية الانتخابية وإجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة، والدفع بالمسار الدستوري؛ في حين أبدى السفير الأمريكي تأييدَه لهذه الخطوات لمعالجة الانسداد الحالي بشأن العملية الانتخابية.