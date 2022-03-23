«نورلاند» يدعو إلى إجراء الانتخابات بشكل عاجل دون تأجيل

قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّ الذين يدعون إلى تأجيل الانتخابات إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلا غير آجل.

نورلاند وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية دعا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل، مضيفا «سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل».

وجدّد نورلاند تأكيده على دعم بلاده، مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، الجديدة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وأنّ هناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضا هذه المبادرة، مبديا رغبته في ان ينضم الليبيون لدعم هذه العملية.

وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبي والعالمي، ذكر نورلاند أنّ هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمي مهم في هذه الآونة، ومن المهم أيضا في هذا الوقت ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح.

وأضاف نورلاند، أنّه من المهم أن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة الى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة ان تتبنى هذه الآلية.