«نورلاند» يدعو إلى تشجيع تهدئه الوضع في طرابلس

دعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند, إلى التشجيع على الخطوات التي تمكن من تهدئة الوضع الأمني المتوتر في طرابلس, أو في أي مكان آخر في البلاد.

وأوضح نورلاند أنّ الوقت ليس مناسب لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب أو عمليات انتشار مسلّح, تنطوي على خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضرّ بأمن الليبيين وسلامتهم.

وجدّد نورلاند دعوته إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل المشاكل التي تنتج حول المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف.

وشدّد نورلاند على وجوب تعجيل القادة الليبيين بمعالجة العقبات القانونية والسياسية لإقامة الانتخابات, تماشيا مع رغبة عموم الشعب الليبي, مشيراً إلى وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.