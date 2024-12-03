«نورلاند» يدعو لتمكين المرأة وتمثيلها في كافة المجالات

أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إلى “جهود الشبكات النسائية الليبية في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، في إطار حملة الـ16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأكد نورلاند، “أن العنف ضد النساء والفتيات يعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تهميش المرأة في الحياة السياسية، مشيرا إلى ضرورة معالجة هذه القضية لتحقيق انتقال سياسي ناجح في ليبيا”.

وأضاف “أن نجاح الانتقال السياسي في ليبيا يتطلب إشراك كافة مكونات المجتمع بشكل فعال، بما في ذلك النساء، في عملية اتخاذ القرارات السياسية، الأمر الذي يعد خطوة أساسية لضمان مستقبل مستقر وشامل للبلاد، مشيرا إلى أن تمكين المرأة وتمثيلها في كافة المجالات، وخاصة في السياسة أمر لا بد منه لتحقيق التقدم والتطور في ليبيا”، بحسب وكالة وال.

هذا وكانت أطلقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حملة الـ16 يوما من النشاط تحت شعار تعزيز حقوق المرأة وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.