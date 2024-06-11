نورلاند يرحب بانطلاق تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية

رحب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية، معتبرا أن هذا الاستحقاق يمثل “فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات”.

وقال نورلاند، في منشور عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على منصة ” إكس”، “أرحب بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن انطلاق تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية”.

وأكد السفير نورلاند أن ” الانتخابات البلدية الناجحة تمثل فرصة حيوية لإظهار سلامة بنية ليبيا التحتية للانتخابات وطريقة لإشراك الشعب الليبي في أهم المسائل بالنسبة إليه، وفرصة للمجتمعات المحلية لتنتخب قادتها المحليين”.