«نورلاند» يقترح سُبلا لإدارة إيرادات النفط

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّ واشنطن تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال الأزمة السياسية مع تنافس رئيسي الأطراف على السلطة.

وأوضح نورلاند لـ«رويترز» أنّ المقترحات الأمريكية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف نورلاند أنّ القضية هي أن تتوصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الليبيون في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة.

وتابع نورلاند أنّ الولايات المتحدة تقترح آلية قصيرة الأمد من شأنها البناء على هذا النموذج لكن بطريقة أكثر تنظيما وبإشراف مالي أكثر شفافية.

وبيّن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا أنّ الآلية المقترحة ستتمتع بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات، بما يمكن من تفسير أي تناقض.