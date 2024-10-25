«نورلاند» يلتقي مجموعة من الشابات الليبيات القياديات

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مجموعة من الشابات القياديات من ليبيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، اللاتي سافرن مؤخرًا إلى سان فرانسيسكو للمشاركة في برنامج “نساء التكنولوجيا”.



ونقل حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على منصة “إكس” عن نورلاند: “تتمتع المجموعة بتجارب مهنية متميزة، حيث تضم مهندسة اتصالات، وأستاذة جامعية في الرياضيات، وجراحة، وخبيرة في الاقتصاد، ومتخصصة في الإلكترونيات الحيوية والطب التجديدي”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “أنا سعيد لأنه أتيحت لهن الفرصة للتواصل مع نظيراتهن في الولايات المتحدة وتبادل الأفكار مع خبراء أمريكيين آخرين. أتطلع إلى رؤية تأثيرهن المستمر في ليبيا وكيف سيلهمن الجيل القادم من النساء في مجالاتهن”.