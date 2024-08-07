«نورلاند» يناقش توقف إنتاج النفط في «حقل الشرارة»

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمناقشة التوقف الحالي للإنتاج في حقل الشرارة.

وقال نورلاند في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”: “إن إنتاج النفط في ليبيا هو شريان حياتها الاقتصادي، وتوقف الإنتاج يضر بجميع الليبيين”.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن “الولايات المتحدة تؤكد على أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها التكنوقراطية”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت في وقت سابق، البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي، بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمع “حراك فزان”.