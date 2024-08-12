«نورلاند» يُثمن دور تونس في تقريب وجهات النظر بين الليبيين

ثمّن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دور تونس الذي وصفه بالإيجابي والبنّاء في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في العاصمة التونسية، وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، رفقة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس جوي هود.

وأكد نورلاند موقف بلاده الرافض لفرض الحلول بالقوّة من قبل أي طرف في ليبيا، معبّرا عن الاستعداد للتنسيق مع تونس من أجل الدفع في اتجاه الوصول إلى تسوية سياسية مبنية على الحوار والتفاوض.

وبحسب ما نقلت الخارجية التونسية، فقد ذكَّر عمّار خلال اللقاء، بموقف رئيس الجمهورية التونسية حول ضرورة أن يكون الحل ليبياً – ليبياً في إطار من التوافق وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة.

وجدد الوزير التونسي دعم تونس لكل الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية شاملة ودائمة تضمن أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وسيادة شعبها على ثرواتها ومقدراتها الوطنية.