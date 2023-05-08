«نورلاند» يُجدد دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ليزلي أوردمان، القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك للوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023م، خلال لقاء جمعهم عبر تقنية “زووم”.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية وتأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام وتضمن استفادة كل الشعب الليبي من عوائد النفط، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “جددت دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي تؤدي إلى تنظيم انتخابات مبكرة في ليبيا، واتفقنا على أهمية تشكيل قوة مشتركة لتسيير دوريات على الحدود الجنوبية وضمان عدم استخدام ليبيا كمنصة للتدخل في السودان.

وأضاف نورلاند: “كما ناقشنا أيضا الدور الحاسم للمصالحة الوطنية، الاستقرار الإقليمي، وتحسين عملية إدارة الإيرادات لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا”.