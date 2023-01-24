«نورلاند» يُجدد دعم بلاده لمشروع المصالحة الوطنية

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.



وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تم التطرق خلال الاتصال، للخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية السياسية من خلال لقاءاته الأخيرة، لتحقيق آمال الليبيين بالوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد السفير، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، والتقدم الذي أحرزه من خلال الملتقى التحضيري الذي عقد خلال الفترة القليلة الماضية.