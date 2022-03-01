انتخابات ليبيا

«نورلاند» يُرحب بالتزام «الصديق الكبير» إكمال توحيد المصرف المركزي

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 1 مارس 2022 - 10:56 نُشر: الثلاثاء، 1 مارس 2022 - 10:56
ليبيا
«نورلاند» يُرحب بالتزام «الصديق الكبير» إكمال توحيد المصرف المركزي
السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند يشيد بمواقف الصديق الكبير

رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالتزام محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بإكمال إعادة توحيد المصرفين.

وأشاد نورلاند بتبني المحافظ الصديق الكبير موقفا موحدا في مثل هذا الوقت المحوري، مبديا تأييده لخطة الكبير لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في مارس لعقد مشاورات مع الإدارة الامريكية.

واشار نورلاند الى اتفاقه مع الكبير على أهمية استقلال المؤسسات السيادية ودفع الرواتب والنفقات الأساسية بانتظام لصالح الليبيين.

الجدير بالذكر ان مصرف ليبيا المركزي، أعلن في يناير الماضي، البكء الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف في مؤسسة واحدة، بعد سنوات من الانقسام ووجود فرعين له داخل البلاد.

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