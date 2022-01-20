«نورلاند» يُرحب بعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

رحب سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وفي تغريدة نشر حساب السفارة الأمريكية على تويتر، رحب نورلاند بجهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة لبدء عملية إعادة التوحيد، بما في ذلك توقيع عقد مع شركة “ديلويت” اليوم لتقديم المساعدة الفنية.

وأشاد السفير الأمريكي بمصرف ليبيا المركزي لقيامه بهذه الخطوة التاريخية التي ستسهم في الاستقرار المالي والسياسي في ليبيا.

وقال نورلاند: “نحن نشجّع فريق مصرف ليبيا المركزي على مواصلة العمل في كنف الشفافية والالتزام لإكمال العملية على وجه السرعة”.