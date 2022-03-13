«نورلاند» يُشيد بموقف «باشاغا» للانخراط في مفاوضات مع «الدبيبة»

أشاد سفير الولايات المتحدة ومبعوثوها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بالاهتمام الذي أبداه رئيس الوزراء المكلّف من مجلس النواب فتحي باشاغا للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وذكر نورلاند أنّ لقائه مع باشاغا بحث كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى استعداد الدبيبة للمشاركة في هذه المحادثات.

وأضاف نورلاند أنّ موقف الولايات المتحدة واضح، وهو احترام حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم ونحث الأطراف على القيام بذلك بالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف

وبيّن نورلاند أنّه يعتقد أنّ الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم، وفي الوضع الحالي مناصرة طرف ضدّ آخر ليس خيارًا مطروحا والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية.